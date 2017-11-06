В Сумах взяли под стражу 14-летнего подростка-рецидивиста Сумская местная прокуратура добилась заключения под стражу подростка, который в свои 14 лет совершил ряд преступлений.

«Апелляционный суд Сумской области согласился с доводами прокуратуры и взял под стражу без определения залога 14-летнего подростка, который только за последние полгода совершил ряд преступлений. Поэтому решение суда первой инстанции о применении к подозреваемому домашнего ареста отменено», - отмечает прокурор Сумской местной прокуратуры Галина Рекуненко.

Как уже сообщалось ранее, решением суда первой инстанции от 21 декабря 2017 года за незаконное завладение транспортным средством этого парня был приговорен к 3 годам лишения свободы, при этом он освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на один год и шесть месяцев. Кроме того, в настоящее время суды рассматривают еще несколько обвинительных актов по обвинению указанного лица в совершении ряда краж, грабежей и разбоев.

В частности подросток обвиняется в совершении разбойного нападения на незнакомого мужчину 19 октября 2017 года. В тот день трое злоумышленников, среди которых был и указанный подросток, напали в безлюдном темном месте на случайного прохожего, повалили его на землю и начали бить. Угрожая жертве применением ножа, нападавшие забрали мобильный телефон, ключи от автомобиля, банковскую карточку и часы.

Тогда Сумская местная прокуратура настаивала на содержании под стражей подозреваемого подростка, который за 2017 год совершил 7 преступлений, однако решением суда первой, а затем и апелляционной инстанций ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Приговор суда и несколько обвинений не помешали юноше совершить новое преступление. И уже 2 января 2018 года возле одного из местных магазинов он ограбил малолетнего мальчика, отобрав у того 200 грн. Прокуратура снова настаивала на содержании под стражей юноши, однако суд первой инстанции отпустил его под домашний арест, сообщает пресс-служба прокуратуры области.