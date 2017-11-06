Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:29429

В Сумах взяли под стражу 14-летнего подростка-рецидивиста

Сумская местная прокуратура добилась заключения под стражу подростка, который в свои 14 лет совершил ряд преступлений.

«Апелляционный суд Сумской области согласился с доводами прокуратуры и взял под стражу без определения залога 14-летнего подростка, который только за последние полгода совершил ряд преступлений. Поэтому решение суда первой инстанции о применении к подозреваемому домашнего ареста отменено», - отмечает прокурор Сумской местной прокуратуры Галина Рекуненко.

Как уже сообщалось ранее, решением суда первой инстанции от 21 декабря 2017 года за незаконное завладение транспортным средством этого парня был приговорен к 3 годам лишения свободы, при этом он освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на один год и шесть месяцев. Кроме того, в настоящее время суды рассматривают еще несколько обвинительных актов по обвинению указанного лица в совершении ряда краж, грабежей и разбоев.

В частности подросток обвиняется в совершении разбойного нападения на незнакомого мужчину 19 октября 2017 года. В тот день трое злоумышленников, среди которых был и указанный подросток, напали в безлюдном темном месте на случайного прохожего, повалили его на землю и начали бить. Угрожая жертве применением ножа, нападавшие забрали мобильный телефон, ключи от автомобиля, банковскую карточку и часы.

Тогда Сумская местная прокуратура настаивала на содержании под стражей подозреваемого подростка, который за 2017 год совершил 7 преступлений, однако решением суда первой, а затем и апелляционной инстанций ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Приговор суда и несколько обвинений не помешали юноше совершить новое преступление. И уже 2 января 2018 года возле одного из местных магазинов он ограбил малолетнего мальчика, отобрав у того 200 грн. Прокуратура снова настаивала на содержании под стражей юноши, однако суд первой инстанции отпустил его под домашний арест, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Мера пресечения Под стражу Рецидивист
view counter

По тематике

Вчера 16:26

Пойманного на взятке депутата облсовета отпустили под домашний арест (видео)

Сегодня, 24 января, суд избрал меру пресечения депутату Сумского облсовета, начальнику отдела Госэкоинспекции в Сумской области Андрею Божку....

17.01.2018 11:15

Шосткинского насильника-педофила взяли под стражу

26-летнего шосткинца, который изнасиловал двух 15-летних девочек, взяли под стражу на два месяца....

29.11.2017 11:05

Суд оставил под стражей подозреваемого в ограблении депутата горсовета

Апелляционный суд Сумской области рассмотрел апелляционную жалобу на постановление следственного судьи Ковпаковского районного суда г. Сумы, которой сумчанин был взят...

15.11.2017 15:25

Двух братьев-грабителей взяли под стражу

По ходатайству прокуратуры взято под стражу двух братьев, подозреваемых в грабежах, один из которых длительное время скрывался от следствия....

06.11.2017 12:33

Сумчанина, устроившего резню в ресторане, взяли под стражу

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.