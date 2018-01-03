Полицейские раскрыли 6 краж за сутки

В Ахтырке полицейские разоблачили двух воров. В первом случае злоумышленником оказался 30-летний житель райцентра, который украл из частного домохозяйства пять единиц электро-строительных инструментов. Во втором - полицейские обоснованно подозревают 51-летнего жителя одного из сел района в похищении мобильного телефона у 45-летнего ахтырчанина.
А в Сумском районе 30-летний житель одного из сел района «погорел» на краже двух электро- и бензокосилок и 10 литров топлива из чужого дачного домика.
Еще три кражи были раскрыты полицейскими в Сумах. Среди которых: два факта похищения мясной продукции общим весом более 40 кг со склада одного из предприятий города и сумки с вещами общей стоимостью 800 гривен из частного автомобиля.
По всем данным фактам в полиции открыты соответствующие уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, в рамках которых правоохранители проверят всех подозреваемых на причастность к другим подобным имущественных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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