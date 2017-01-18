Выборы не за горами? Сумчан приглашают проверить себя в реестрах избирателей Отделы ведения Государственного реестра избирателей приглашают сумчан проверить себя в системе.

С целью обеспечения реализации конституционных прав граждан, улучшения качества списков избирателей, которые будут использоваться в день проведения выборов, отделы ведения Государственного реестра избирателей г. Сумы приглашают граждан проверить правильность персональных данных, внесенных в этой информационно-телекоммуникационной системе.

Прежде всего, это касается избирателей, которые не обнаружили данные о себе или членах своей семьи и имели проблемы, связанные с неточностями в списках во время предыдущих избирательных кампаний, а также тех, кому после последних выборов исполнилось 18 лет (которые будут голосовать впервые), кто после последних выборов сменил фамилию, имя, отчество или место жительства.

Проверить данные о себе и членах своей семьи можно через сервис «Личный кабинет избирателя», который размещен на веб-портале Государственного реестра избирателей. Для этого в разделе «Проверить данные в реестре» необходимо заполнить все поля в форме запроса полными и достоверными данными об избирателе на украинском языке. Ответ на запрос будет отправлен на указанную электронную почту. Количество запросов ограничено. В течение суток можно прислать только один.

В случае, если наличие в Государственном реестре избирателей с указанными в запросе персональными данными (запись отсутствует) не подтверждено или данные нуждаются в уточнении, необходимо лично обратиться с паспортом в отделы ведения Государственного реестра избирателей Заречного или Ковпаковского районов г. Сумы по адресу: площадь Независимости, 2 (5-й этаж, каб. 71, 89, время приема: понедельник-четверг с 8:00 до 17:15, пятница с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00) тел.: 63-27-19, 63-29-39, 60-01-64.