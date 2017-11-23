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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 14:56443

Показания счетчика электроэнергии теперь можно передавать через Viber

ПАО "Сумыоблэнерго" ввело для потребителей еще один удобный способ передачи показаний счетчиков электроэнергии - через Паблик аккаунт в Viber.

Для этого Вам необходимо воспользоваться поиском Паблик аккаунта SumyOblEnergoу Viber и добавить его себе в переписку. Передать показатели можно, отправив сообщение следующего содержания:

NNNNNNNNN * XXXXXX,

где NNNNNNNNN - номер лицевого счета;

XXXXXX - показания счетчика на момент отправки сообщения (количество цифр зависит от типа Вашего счетчика).

Напомним, передавать показания счетчика электроэнергии необходимо в два последних и три первые рабочие дни месяца. Для этого мы разработали для вас несколько удобных способов:

1. Через систему «Мой счет» (www. Billing.soe.com.ua).

2. С помощью мобильного приложения "Мой счет", который пользователи смартфонов с операционной системой Android могут скачать через Google Play Маркет.

3. Бесплатным круглосуточным номером колл-центра 0800300247 (через оператора или с помощью автоматического голосового меню, нажав клавишу "2" в тоновом режиме) или (0542) 659659.

4. Воспользовавшись системой СМС-информирование, отправив сообщение на номера: 050 42 42 242, 067 644 55 55 или 050 302 74 74 (стоимость СМС - согласно тарифа Вашего оператора связи).

Текст СМС: 1 * NNNNNNNNN * XXXXXX,

где 1 - код услуги: передача показаний счетчика;

NNNNNNNNN - номер лицевого счета;

XXXXXX - показания счетчика на момент отправки сообщения (количество цифр зависит от типа Вашего счетчика).

5. Воспользовавшись стационарным номером телефона для приема показаний в тоновом режиме (IVR):

(0542) 65 92 22 - для потребителей г. Сумы и Сумского района;

(05446) 4 63 51 - для потребителей Ахтырского и Великописаревского районов;

(05458) 6 93 57 - для потребителей Тростянецкого района.

6. Через Паблик аккаунт SumyOblEnergo в Viber.

Общество Вайбер ПАО «Сумыоблэнерго» Показания счетчика
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