Показания счетчика электроэнергии теперь можно передавать через Viber

Для этого Вам необходимо воспользоваться поиском Паблик аккаунта SumyOblEnergoу Viber и добавить его себе в переписку. Передать показатели можно, отправив сообщение следующего содержания:
NNNNNNNNN * XXXXXX,
где NNNNNNNNN - номер лицевого счета;
XXXXXX - показания счетчика на момент отправки сообщения (количество цифр зависит от типа Вашего счетчика).
Напомним, передавать показания счетчика электроэнергии необходимо в два последних и три первые рабочие дни месяца. Для этого мы разработали для вас несколько удобных способов:
1. Через систему «Мой счет» (www. Billing.soe.com.ua).
2. С помощью мобильного приложения "Мой счет", который пользователи смартфонов с операционной системой Android могут скачать через Google Play Маркет.
3. Бесплатным круглосуточным номером колл-центра 0800300247 (через оператора или с помощью автоматического голосового меню, нажав клавишу "2" в тоновом режиме) или (0542) 659659.
4. Воспользовавшись системой СМС-информирование, отправив сообщение на номера: 050 42 42 242, 067 644 55 55 или 050 302 74 74 (стоимость СМС - согласно тарифа Вашего оператора связи).
Текст СМС: 1 * NNNNNNNNN * XXXXXX,
где 1 - код услуги: передача показаний счетчика;
NNNNNNNNN - номер лицевого счета;
XXXXXX - показания счетчика на момент отправки сообщения (количество цифр зависит от типа Вашего счетчика).
5. Воспользовавшись стационарным номером телефона для приема показаний в тоновом режиме (IVR):
(0542) 65 92 22 - для потребителей г. Сумы и Сумского района;
(05446) 4 63 51 - для потребителей Ахтырского и Великописаревского районов;
(05458) 6 93 57 - для потребителей Тростянецкого района.
6. Через Паблик аккаунт SumyOblEnergo в Viber.
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