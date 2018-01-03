Пограничники задержали нарушителя госграницы Сегодня ночью пограничники Сумского отряда задержали нарушителя государственной границы Украины.

Реализуя информацию, полученную от оперативных сотрудников Госпогранслужбы Украины, пограничный патруль в непосредственной близости от госграницы неподалеку населенного пункта Будки Белопольского района задержал нашего соотечественника, который пытался незаконно пересечь границу с территории Украины на территорию России в пешем порядке вне установленных пунктов пропуска.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на 41-летнего мужчину составлены административные материалы по ст. 204-1 КУоАП.

Следует отметить, что в 2017 году пограничниками Сумского отряда задержали 277 нарушителей государственной границы, из них 29 нелегальных мигрантов.