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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:36208

Пограничники задержали нарушителя госграницы

Сегодня ночью пограничники Сумского отряда задержали нарушителя государственной границы Украины.

Реализуя информацию, полученную от оперативных сотрудников Госпогранслужбы Украины, пограничный патруль в непосредственной близости от госграницы неподалеку населенного пункта Будки Белопольского района задержал нашего соотечественника, который пытался незаконно пересечь границу с территории Украины на территорию России в пешем порядке вне установленных пунктов пропуска.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на 41-летнего мужчину составлены административные материалы по ст. 204-1 КУоАП.

Следует отметить, что в 2017 году пограничниками Сумского отряда задержали 277 нарушителей государственной границы, из них 29 нелегальных мигрантов.

Право Пограничники
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