Центр обслуживания участников боевых действий и АТО приглашает на бесплатные курсы Центр обслуживания участников боевых действий, участников АТО и членов их семей организует бесплатное обучение детей и взрослых.

Продолжается набор на языковые курсы английского для детей разных возрастных групп и их родителей - участников боевых действий; на компьютерные курсы для всех возрастов; на занятия по панкратиону для детей возрастной группы от 6 до 15 лет, родители которых являются участниками антитеррористической операции, участниками боевых действий (тренировка проводиться в присутствии тренеров-преподавателей ДЮСШ «Спартаковец»).

За более подробной информацией и для записи на курсы необходимо обращаться по адресу: ул. Г. Кондратьева, 165/71 и по тел.: (050) 1079453 (понедельник-пятница с 8:00 до 17:00).