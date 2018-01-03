Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:14184

Центр обслуживания участников боевых действий и АТО приглашает на бесплатные курсы

Центр обслуживания участников боевых действий, участников АТО и членов их семей организует бесплатное обучение детей и взрослых.

Продолжается набор на языковые курсы английского для детей разных возрастных групп и их родителей - участников боевых действий; на компьютерные курсы для всех возрастов; на занятия по панкратиону для детей возрастной группы от 6 до 15 лет, родители которых являются участниками антитеррористической операции, участниками боевых действий (тренировка проводиться в присутствии тренеров-преподавателей ДЮСШ «Спартаковец»).

За более подробной информацией и для записи на курсы необходимо обращаться по адресу: ул. Г. Кондратьева, 165/71 и по тел.: (050) 1079453 (понедельник-пятница с 8:00 до 17:00).

Общество Центр обслуживания участников боевых действий и АТО
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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