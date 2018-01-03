Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:08248

В Сумах из-за короткого замыкания загорелась стена в частном доме

24 января в 10:03 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в частном доме в пер. Новоселицком в г. Сумы.

О возгорании сообщили хозяева. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 6 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что в доме тлеет стена. Существовала угроза распространения пламени на весь дом.

В 10:20 возгорание локализовали, не допустив его дальнейшего распространения, в 10:34 - ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара повреждена стена на площади 2 кв. м. Предполагаемая причина - короткое замыкание электросети. Поэтому, чтобы предотвратить подобные случаи, не включайте сразу много электроприборов - это может спровоцировать перегрузки электросети и, как следствие, возникновение аварийных ситуаций, коротких замыканий и возгораний. При использовании электроприборов, прежде всего, проверьте исправность электросети, щитков, розеток и штепсельных вилок приборов.

Право Пожар
view counter

По тематике

Вчера 15:42

В Шостке cгорел автомобиль

Пожар произошел 24 января по улице 6-й Гвардейской дивизии в Шостке....

Подробности пожара в 14-этажке от спасателей (фото)
24.01.2018 16:08

Подробности пожара в 14-этажке от спасателей (фото)

В Сумах во время ликвидации пожара в многоэтажке пожарные спасли 5 человек, 9 – эвакуировали....

24.01.2018 14:17

Ночью спасатели тушили пожар в летней кухне

24 января в 1:15 в Службу спасения «101» поступила информация о возгорании летней кухни на ул. Кленовой в пгт. Воронеж...

В Сумах горит 14-этажка (обновляется)
24.01.2018 12:38

В Сумах горит 14-этажка (обновляется)

На ул. Харьковской в одной из 14-этажек на повороте на пр. Лушпы произошло возгорание....

В Сумах три пожарки тушили балкон
24.01.2018 10:59

В Сумах три пожарки тушили балкон

За минувшие сутки спасатели дважды ликвидировали пожары в жилом секторе....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.