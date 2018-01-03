В Сумах из-за короткого замыкания загорелась стена в частном доме 24 января в 10:03 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в частном доме в пер. Новоселицком в г. Сумы.

О возгорании сообщили хозяева. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 6 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что в доме тлеет стена. Существовала угроза распространения пламени на весь дом.

В 10:20 возгорание локализовали, не допустив его дальнейшего распространения, в 10:34 - ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара повреждена стена на площади 2 кв. м. Предполагаемая причина - короткое замыкание электросети. Поэтому, чтобы предотвратить подобные случаи, не включайте сразу много электроприборов - это может спровоцировать перегрузки электросети и, как следствие, возникновение аварийных ситуаций, коротких замыканий и возгораний. При использовании электроприборов, прежде всего, проверьте исправность электросети, щитков, розеток и штепсельных вилок приборов.