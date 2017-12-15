Сумчане получили 43 миллиона субсидий

По сравнению с 2016 годом количество субсидиантов увеличилась на 18%, а общая сумма назначенных субсидий, наоборот, уменьшилась в таком же соотношении. Поэтому уменьшился и средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство, который в декабре 2017 года составил 758 грн против 1155 грн в прошлом году.
Кроме того, в течение 2017 года 94 домохозяйствам г. Сумы были назначены субсидии наличными для возмещения расходов на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Общая сумма наличных субсидий составила 252 тыс. - это на четверть больше, чем в 2016 году. Средний размер назначенной субсидии в декабре 2017 года увеличился почти в 1,6 раза и составил 2355 грн.
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