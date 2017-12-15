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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:54203

Сумчане получили 43 миллиона субсидий

Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в 2017 году государственная субсидированная поддержка была назначена почти 100 тыс. семей Сум на общую сумму 43 млн грн.

По сравнению с 2016 годом количество субсидиантов увеличилась на 18%, а общая сумма назначенных субсидий, наоборот, уменьшилась в таком же соотношении. Поэтому уменьшился и средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство, который в декабре 2017 года составил 758 грн против 1155 грн в прошлом году.

Кроме того, в течение 2017 года 94 домохозяйствам г. Сумы были назначены субсидии наличными для возмещения расходов на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Общая сумма наличных субсидий составила 252 тыс. - это на четверть больше, чем в 2016 году. Средний размер назначенной субсидии в декабре 2017 года увеличился почти в 1,6 раза и составил 2355 грн.

Общество Статистика Субсидии
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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