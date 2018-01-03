У роменчанина изъяли нелегальный ствол Газовый пистолет с признаками переработки и пять патронами к нему хранил у себя дома 66-летний житель Ромен.

Во время проверки владельцев зарегистрированного оружия, инспекторы сектора реагирования патрульной полиции Раменского отдела полиции посетили 66-летнего жителя райцентра. Полицейские осмотрели сейф, в котором мужчина хранил разрешенное оружие, и обнаружили в нем газовый пистолет «RG-88», который имел явные признаки искусственной переработки в боевой. Магазин пистолета был снаряжен пятью патронами с резиновыми пулями калибра 9 мм. Все эти «находки» правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование.

«По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 263 «Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов... без предусмотренного законом разрешения» Уголовного кодекса Украины, - комментирует Юлия Загамула, начальник Раменского отдела полиции. - Сразу после определения экспертизой изъятых предметов оружием, их владельцу грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет».

Полиция обращается к гражданам, которые владеют нелегальным оружием, патронами, взрывчаткой, в добровольном порядке сдать их в правоохранительные органы и избежать таким образом уголовной ответственности за их незаконное хранение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.