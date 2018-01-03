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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:55163

Полиция раскрыла 9 наркопреступлений за сутки

В целом же с начала года правоохранители разоблачили 119 таких фактов.

Так, трех поклонников наркотического «кайфа» разоблачили полицейские Сум. У мужчин в возрасте 41-го, 30-ти и 29-ти лет изъяли в целом два «бульбулятора», пакетик с амфетамином и несколько граммов марихуаны.

Хранил дома каннабис и житель Сумского района - у него оперативники нашли 5 граммов приготовленной к курению конопляной смеси.

Конотопские правоохранители во время личного досмотра обнаружили у 29-летнего жителя райцентра пакет с 10 граммами марихуаны.

Имел при себе вполне исправный, и, очевидно, часто используемый, «бульбулятор» 25-летний роменчанин.

Тростянецкие полицейские во время санкционированного осмотра помещения 34-летнего жителя района обнаружили и изъяли 30 граммов марихуаны и ингредиенты для приготовления раствора опия.

В ходе осмотра жилища 26-летнего шосткинца местные сыщики нашли и изъяли 10 граммов каннабиса. Такое же количество подобного дурман-зелья изъяли ямпольские полицейские у 30-летнего жителя района.

По каждому из этих фактов продолжаются соответствующие проверки, в пяти случаях уже возбуждены уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 309 УК Украины (хранение наркотиков без цели сбыта), все изъятое направлено на экспертизу. Досудебное следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики
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