В Шостке за кражу автомагнитолы подросток предстанет перед судом

На линию «102» поступило сообщение от 27-летнего жителя Шостки, который рассказал: неизвестный проник в салон его автомобиль и похитил магнитолу. На указанное место сразу была направлена группа реагирования патрульной полиции.
Как выяснили прибывшие правоохранители, заявитель оставил свое транспортное средство возле собственного частного дома. Через некоторое время к нему домой зашел сосед и рассказал, что видел в его машине неизвестного. Последний, едва заметил на улице человека, тут же убежал. Не теряя времени, мужчина бросился за вором.
«Подозреваемый пытался скрыться от владельца и прибывших полицейских на крыше чужого гаража, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Его оттуда сняли и вместе с похищенным доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств».
Парню 15 лет, он из вполне благополучной семьи. По словам подростка, он решил проверить, насколько осторожен владелец, и замкнул ли дверцы легковушки. Обнаружив, что одна из них открыта, украл автомагнитолу, которую планировал чуть позже продать, а деньги потратить на собственные нужды.
Сейчас владельцу машины полностью возмещен причиненный ущерб. Уголовное производство, открытое по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, уже направлено в суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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