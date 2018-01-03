В Шостке за кражу автомагнитолы подросток предстанет перед судом Чтобы заполучить «карманные» деньги, 15-летний парень похитил из припаркованного автомобиля автомагнитолу.

На линию «102» поступило сообщение от 27-летнего жителя Шостки, который рассказал: неизвестный проник в салон его автомобиль и похитил магнитолу. На указанное место сразу была направлена группа реагирования патрульной полиции.

Как выяснили прибывшие правоохранители, заявитель оставил свое транспортное средство возле собственного частного дома. Через некоторое время к нему домой зашел сосед и рассказал, что видел в его машине неизвестного. Последний, едва заметил на улице человека, тут же убежал. Не теряя времени, мужчина бросился за вором.

«Подозреваемый пытался скрыться от владельца и прибывших полицейских на крыше чужого гаража, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Его оттуда сняли и вместе с похищенным доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств».

Парню 15 лет, он из вполне благополучной семьи. По словам подростка, он решил проверить, насколько осторожен владелец, и замкнул ли дверцы легковушки. Обнаружив, что одна из них открыта, украл автомагнитолу, которую планировал чуть позже продать, а деньги потратить на собственные нужды.

Сейчас владельцу машины полностью возмещен причиненный ущерб. Уголовное производство, открытое по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, уже направлено в суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.