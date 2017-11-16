В Сумах собирают предложения по совершенствованию положения об общественном бюджете

Завершая очередную каденцию партиципаторного бюджетирования, сумчанам и представителям власти необходимо совместно проанализировать все этапы, определить слабые звенья и предложить механизмы усовершенствования, внедрение новаций, чтобы следующая каденция общественного бюджета стала еще более эффективным механизмом участия общества в определенные приоритетов распределения части городского бюджета, пишет сайт мэрии.
От сумчан ждут предложений по корректировке и совершенствованию положения об общественном (партиципаторном) бюджете г. Сумы. Сделать это можно на электронную почту gromad_budget@smr.gov.ua.
Действующее «Положение об общественном (партиципаторном) бюджете г. Сумы», утвержденное решением Сумского городского совета от 14.06.2017 №2209-МГ здесь.
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