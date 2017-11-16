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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:32229

В Сумах собирают предложения по совершенствованию положения об общественном бюджете

С 24 января по 9 февраля в Сумах собирают предложения от всех неравнодушных с целью усовершенствования положения об общественном (партиципаторном) бюджете города.

Завершая очередную каденцию партиципаторного бюджетирования, сумчанам и представителям власти необходимо совместно проанализировать все этапы, определить слабые звенья и предложить механизмы усовершенствования, внедрение новаций, чтобы следующая каденция общественного бюджета стала еще более эффективным механизмом участия общества в определенные приоритетов распределения части городского бюджета, пишет сайт мэрии.

От сумчан ждут предложений по корректировке и совершенствованию положения об общественном (партиципаторном) бюджете г. Сумы. Сделать это можно на электронную почту gromad_budget@smr.gov.ua.

Действующее «Положение об общественном (партиципаторном) бюджете г. Сумы», утвержденное решением Сумского городского совета от 14.06.2017 №2209-МГ здесь.

Рекомендуем в своих сообщениях указывать, какие именно разделы или пункт документа необходимо изменить по следующей форме:

Пункти 
діючого Положення 

Пропозиції 
щодо внесення змін до Положення

Обязательными должны быть контактные данные автора (фамилия, имя и отчество, номер телефона) для дальнейшей коммуникации.

Подробнее - по телефону 700-620 (Департамент коммуникаций и информационной политики).

Общество Общественный бюджет Партиципаторный бюджет
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