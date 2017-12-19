Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:43226

На Сумщине 372 тысячи семей получили 133 миллиона субсидий

Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в течение 2017 года государственная субсидированная поддержка была назначена 371,9 тыс. семей на общую сумму 133,7 млн грн.

По сравнению с 2016 годом количество субсидиантов увеличилось на 7%, а общая сумма назначенных субсидий, наоборот, уменьшилась на 44%. Поэтому уменьшился и средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство, который в декабре 2017 года составил 1141 грн против 1416 грн в прошлом году. Наибольшим этот показатель был в Глухове (1594 грн) и Белопольском районе (1544 грн) наименьшим - в Середина-Будском (611 грн) и Глуховском районах (719 грн).

Кроме того, в 2017 году 30,9 тыс. семей были назначены субсидии наличными для возмещения расходов на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива на общую сумму 86,3 млн грн. Средний размер наличной субсидии на одно домохозяйство в декабре 2017 года составил 2625 грн. Среди районов Сумщины высокий этот показатель в Глухове (3750 грн), самый низкий - в Ахтырском районе (1083 грн).

Общество Статистика Субсидии
view counter

По тематике

Вчера 16:54

Сумчане получили 43 миллиона субсидий

Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в 2017 году государственная субсидированная поддержка была назначена почти 100 тыс. семей...

18.01.2018 11:29

На Сумщине возросли надои молока

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о состоянии отрасли животноводства в Сумской области....

18.01.2018 08:13

За год на Сумщине зарегистрировались почти 30 тысяч безработных

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о состоянии рынка труда в Сумской области....

11.01.2018 13:10

С января изменены социальные нормативы на потребление электроэнергии

С 1 января изменились социальные нормативы на электроснабжение, в пределах которых предоставляются льготы и субсидии....

19.12.2017 17:10

На Сумщине стали меньше рожать

Главное управление статистики в Сумской области сообщает: численность населения Сумской области, по оценке, на 1 ноября 2017 года составила 1095,9...

Новости

Тростянец и Глухов вышли в финал конкурса Минкульта «Малые города - большие впечатления»
Сегодня 11:06
Проводник молдавского поезда скрыл от контроля 30 тысяч фильтров к электронным сигаретам
Сегодня 11:01
Рецидивист, который месяц назад вышел из тюрьмы, снова попался за грабежи
Сегодня 10:47
Заходи до Дня пам’яті Героїв Крут
Сегодня 10:46
На Сумщине разыскивают пропавшего ребенка (фото)
Сегодня 10:38
Внимание, розыск! Полиция третий год я ищет убийцу-россиянина(ФОТО)
Сегодня 10:32
На Сумщине ограбили столярную мастерскую
Сегодня 10:10
Сумчан запрошують на перегляд фільму «Крути – Молода кров»
Сегодня 09:41
В городском парке Сум откроется каток
Сегодня 09:11
На Сумщине 372 тысячи семей получили 133 миллиона субсидий
Сегодня 08:43
Сумские футзалисты примут лидера первой лиги
Сегодня 08:14
Полиция раскрыла 9 наркопреступлений за сутки
Вчера 17:55
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.