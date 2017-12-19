На Сумщине 372 тысячи семей получили 133 миллиона субсидий

По сравнению с 2016 годом количество субсидиантов увеличилось на 7%, а общая сумма назначенных субсидий, наоборот, уменьшилась на 44%. Поэтому уменьшился и средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство, который в декабре 2017 года составил 1141 грн против 1416 грн в прошлом году. Наибольшим этот показатель был в Глухове (1594 грн) и Белопольском районе (1544 грн) наименьшим - в Середина-Будском (611 грн) и Глуховском районах (719 грн).
Кроме того, в 2017 году 30,9 тыс. семей были назначены субсидии наличными для возмещения расходов на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива на общую сумму 86,3 млн грн. Средний размер наличной субсидии на одно домохозяйство в декабре 2017 года составил 2625 грн. Среди районов Сумщины высокий этот показатель в Глухове (3750 грн), самый низкий - в Ахтырском районе (1083 грн).
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