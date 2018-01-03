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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:42235

В Шостке cгорел автомобиль

Пожар произошел 24 января по улице 6-й Гвардейской дивизии в Шостке.

По информации 2-го Государственного пожарно-спасательного отряда Шосткинского горрайонного отдела Управления ГСЧС в Сумской области, в 18:00 о возгорании легкового автомобиля ВАЗ-21099 сообщил владелец авто.

По его словам, он подъехал к подъезду дома, остановился услышал запах дыма, вышел, открыл капот, а оттуда уже вырывалось пламя. Сначала мужчина пытался самостоятельно потушить огонь, забрасывая его снегом, а когда не получилось – позвонил в «101».

Огонь уничтожил салон и панель приборов, повредил лобовое стекло, боковые двери и лакокрасочное покрытие.

Вероятной причиной возгорания специалисты считают короткое замыкание электросети автомобиля, пишет Шостка.info.

Право Пожар Пожар авто Шостка
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