В Шостке cгорел автомобиль

По информации 2-го Государственного пожарно-спасательного отряда Шосткинского горрайонного отдела Управления ГСЧС в Сумской области, в 18:00 о возгорании легкового автомобиля ВАЗ-21099 сообщил владелец авто.
По его словам, он подъехал к подъезду дома, остановился услышал запах дыма, вышел, открыл капот, а оттуда уже вырывалось пламя. Сначала мужчина пытался самостоятельно потушить огонь, забрасывая его снегом, а когда не получилось – позвонил в «101».
Огонь уничтожил салон и панель приборов, повредил лобовое стекло, боковые двери и лакокрасочное покрытие.
Вероятной причиной возгорания специалисты считают короткое замыкание электросети автомобиля, пишет Шостка.info.
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