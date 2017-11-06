В городском парке Сум откроется каток В субботу, 27 января, в парке им. И. Кожедуба (возле летней эстрады) состоится открытие катка.

Начало в 10.30. На открытии будут представлены показательные номера фигуристов, пишет 0542.ua.

После этого, как сообщил директор ДЮСШ «Чемпион» по ледовым видам спорта Роман Каравай, состоится матч чемпионата Сумской области по хоккею между командами «Сумские вороны» и «Ахтырканефтегаз». А затем начнется массовое катание.