Сумчан приглашают на очередной «Чехов фест» С 21 по 31 марта в Сумах в шестой раз пройдет театральный «Чехов фест».

В этом году фестиваль празднует свое пятилетие. Сумчане увидят 11 спектаклей, восемь из которых приезжие из Львова, Киева, Одессы и Северодонецка. Подробности здесь: http://chekhovfest.artwave.com.ua/ Билеты можно приобрести здесь: - https://sumy.karabas.com - https://sumy.internet-bilet.ua - во всех кассах билетных операторов.