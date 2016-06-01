Сумчан приглашают на очередной «Чехов фест»

В этом году фестиваль празднует свое пятилетие. Сумчане увидят 11 спектаклей, восемь из которых приезжие из Львова, Киева, Одессы и Северодонецка.
Подробности здесь: http://chekhovfest.artwave.com.ua/
Билеты можно приобрести здесь:
- https://sumy.internet-bilet.ua
- во всех кассах билетных операторов.
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