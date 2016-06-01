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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:06307

Сумчан приглашают на очередной «Чехов фест»

С 21 по 31 марта в Сумах в шестой раз пройдет театральный «Чехов фест».

В этом году фестиваль празднует свое пятилетие. Сумчане увидят 11 спектаклей, восемь из которых приезжие из Львова, Киева, Одессы и Северодонецка.

Подробности здесь: http://chekhovfest.artwave.com.ua/

Билеты можно приобрести здесь:

- https://sumy.karabas.com

- https://sumy.internet-bilet.ua

- во всех кассах билетных операторов.

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Досуг Театр Чехов Фест
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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