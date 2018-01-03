Сумчанам пообещали евродвор, но не евроклумбы Получила ответ городских властей электронная петиция «Благоустройство двора и придомовой территории по ул. Нахимова 38, 36, 34».

«Уважаемые руководители города Сумы и депутаты городского совета! Обращаюсь к Вам с просьбой отремонтировать общий двор трех домов по улице Нахимова, 38, 36 и 34, по программе Евродвор. Проезжая часть двора не видела ремонта 30 лет и покрыта большими ямами. Пешеходные дорожки присутствуют частично и непригодны для передвижения мам с колясками и маленьких детей, которые обхлюпываются грязью от колес проезжающего автотранспорта. Клумбы во дворе ограждены заржавевшими, самодельными заборчиками и несут угрозу для малышей. Особого внимания требует образования большой лужи при въезде во двор со стороны дома номер 34. На этом участке необходимо продумать водоотвод, потому что после дождя в этой луже можно сдавать зачеты по плаванию», - писал автор петиции Красовский Тимофей Анатольевич.

Ответ на электронную петицию:

«По информации управления капитального строительства и дорожного хозяйства капитальный ремонт дороги в районе жилых домов № 38, 36, 34 по ул. Нахимова запланирован на 2018 год. При наступлении благоприятных погодных условий работы будут начаты.

Что касается ограждения клумб во дворах жилых домов по ул. Нахимова, которые несут угрозу здоровью жителей, сообщаем, что работниками обслуживающего предприятия ООО «УК «Комэнерго-Сумы» проведено обследование придомовой территории вышеупомянутых многоквартирных жилых домов.

В результате обследования установлено, что забор клумб у данных жилых домов выполнен собственными силами жителей из подручных материалов. Часть ограждения клумбы жилого дома № 38 по ул. Нахимова, которая может нести угрозу здоровью людей, работниками обслуживающего предприятия ООО «УК «Комэнерго-Сумы» может быть демонтирована при согласии жителей дома.

Устройство новых ограждений на 2018 год обслуживающим предприятием не планируется, так как в первую очередь в пределах средств по статье тарифа «Текущий ремонт» запланировано провести замену канализационных сетей в подвальных помещениях данных жилых домов».