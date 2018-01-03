«Сумы» сыграли в ничью с киевским «Арсеналом» 25 января во втором контрольном матче зимнего сбора в Счастливом (Киевская область) ПФК «Сумы» сыграл вничью с лидером Первой лиги - ФК «Арсенал-Киев».

Матч закончился со счетом 1:1. Под занавес первого тайма счет открыл Ярослав Галенко, а за несколько минут до конца матча «Арсенал-Киев» смог избежать поражения и сравнял счет. Состав ПФК «Сумы»: 1 тайм - Бубенцов, Акубардия, Вечурко, Галенко, Квасный, Лиховидько, Циколия, игроки на просмотре. 2 тайм - Штанько, Богачев, Грищенко, Дурай, Есып, игроки на просмотре.