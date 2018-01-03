Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:53239

«Сумы» сыграли в ничью с киевским «Арсеналом»

25 января во втором контрольном матче зимнего сбора в Счастливом (Киевская область) ПФК «Сумы» сыграл вничью с лидером Первой лиги - ФК «Арсенал-Киев».

Матч закончился со счетом 1:1. Под занавес первого тайма счет открыл Ярослав Галенко, а за несколько минут до конца матча «Арсенал-Киев» смог избежать поражения и сравнял счет.

Состав ПФК «Сумы»:

1 тайм - Бубенцов, Акубардия, Вечурко, Галенко, Квасный, Лиховидько, Циколия, игроки на просмотре.

2 тайм - Штанько, Богачев, Грищенко, Дурай, Есып, игроки на просмотре.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
view counter

По тематике

23.01.2018 17:58

Ахтырский «Нефтяник» вышел из отпуска

22 января команда «Нефтяник-Укрнефть» вышла из отпуска и начала подготовку к весенней части чемпионата....

22.01.2018 14:57

«Сумы» победили «Волынь»

Первый спарринг ПФК «Сумы» на зимнем сборе в с. Счастливом на Киевщине закончился победой....

19.01.2018 10:15

ПФК «Сумы» вышел из отпуска

И начал подготовку к весенней части чемпионата Украины в Первой лиге....

16.01.2018 10:27

В зимнем чемпионате Сумщины отыграли 5-й тур

13 января на поле ФЦ «Барса» состоялись матчи 5-го тура зимнего чемпионата области по футболу....

“Сумы” может возглавить помощник Севидова
15.01.2018 12:07

“Сумы” может возглавить помощник Севидова

Вакантным остается пост главного тренера ПФК “Сумы” после отставки Богдана Есыпа....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.