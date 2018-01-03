«Сумы» сыграли в ничью с киевским «Арсеналом»

Матч закончился со счетом 1:1. Под занавес первого тайма счет открыл Ярослав Галенко, а за несколько минут до конца матча «Арсенал-Киев» смог избежать поражения и сравнял счет.
Состав ПФК «Сумы»:
1 тайм - Бубенцов, Акубардия, Вечурко, Галенко, Квасный, Лиховидько, Циколия, игроки на просмотре.
2 тайм - Штанько, Богачев, Грищенко, Дурай, Есып, игроки на просмотре.
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