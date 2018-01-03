Сумчан запрошують на перегляд фільму «Крути – Молода кров»

Сто років тому відбулась одна з найтрагічніших подій в історії нашої країни. Українські студенти віддали своє життя, аби захистити Київ від наступу більшовиків. Цей бій залишив неабиякий слід в нашій національній пам’яті.
Після перегляду відбудеться обговорення подій у форматі круглого столу «Історія Героїв Крут: від минулого до сьогодення» за участі науковців.
Під час заходу відвідувачі матимуть змогу дізнатися більше про історичну подію та поділитися своїми думками і враженнями.
Вхід вільний!
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