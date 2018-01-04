Сумчан запрошують на перегляд фільму «Крути – Молода кров»

Сто років тому відбулась одна з найтрагічніших подій в історії нашої країни. Українські студенти віддали своє життя, аби захистити Київ від наступу більшовиків. Цей бій залишив неабиякий слід в нашій національній пам’яті.

Після перегляду відбудеться обговорення подій у форматі круглого столу «Історія Героїв Крут: від минулого до сьогодення» за участі науковців.