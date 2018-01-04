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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:10118

Сумчан запрошують на перегляд фільму «Крути – Молода кров»

У рамках відзначення 100-річчя бою під Крутами, 29 січня о 12 годині у приміщенні Сумської міської галереї відбудетеся перегляд документально-історичного фільму «Крути – Молода кров».

Сто років тому відбулась одна з найтрагічніших подій в історії нашої країни. Українські студенти віддали своє життя, аби захистити Київ від наступу більшовиків. Цей бій залишив неабиякий слід в нашій національній пам’яті.

Після перегляду відбудеться обговорення подій у форматі круглого столу «Історія Героїв Крут: від минулого до сьогодення» за участі науковців.

Під час заходу відвідувачі матимуть змогу дізнатися більше про історичну подію та поділитися своїми думками і враженнями.

Вхід вільний!

Досуг Герои крут Кино
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