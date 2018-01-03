На Сумщине ограбили столярную мастерскую

В Шосткинский отдел полиции обратился 56-летний частный предприниматель, который сообщил правоохранителям, что из его столярной мастерской, в одном из сел Шосткинского района, исчезла электрическая пила и две шлифовальные машинки.
Как выяснили полицейские, в деревообрабатывающем помещении живет и присматривает за хозяйством товарищ владельца. По его словам, вечером к нему пришли двое знакомых, которые работают в этой же мастерской. Мужчина с ними употреблял спиртные напитки, после чего они, несмотря на его недовольство, забрали электроинструмент и ушли.
«Принятыми оперативными мерами нашим сотрудникам удалось установить местонахождение злоумышленников, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Последние успели продать электропилу и шлифовальную машинку, а деньги потратить на собственные нужды».
Подозреваемым 25 и 43 года, младший из них уже имеет судимость за подобный поступок. В свое оправдание они говорят, что на преступление пошли из-за нехватки средств.
Сейчас часть вещей изъяли и вернули владельцу. В отношении «криминального дуэта» открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». За содеянное им грозит от четырех до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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