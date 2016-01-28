Заходи до Дня пам’яті Героїв Крут Заходи до Дня пам’яті Героїв Крут, які відбудуться 29 січня 2018 року.

Назва заходу Час Місце проведення Заходи пам’яті Героїв Крут «Нескорені» 12:00 Сумська обласна філармонія Перегляд та обговорення історичного фільму «Бій під Крутами» 12:00 «Агенція промоції «Суми» вул. Соборна, 27 Тематичний захід «Крути – символ героїзму українського юнацтва» з оглядом експозиції «Події Української революції 1917-1920» 13:00 Сумський обласний краєзнавчий музей Засідання круглого столу «Крути – 100-річчя героїчної боротьби української молоді» 14:30 Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Кіноперегляд документального фільму «Крути – молода кров» з циклу проекту «Україна – забута історія» 17:00 «Міський центр дозвілля молоді вул. Леваневського, 26 Флешмоб духових оркестрів 17:30 ТЦ «Мануфактура» Смолоскипна хода 18:00 МЦ «Романтика» – Центральне кладовище Інформаційно-просвітницька кампанія «Бій під Крутами – бій за майбутнє» Протягом дня ТЦ «Мануфактура», АТБ, «Еко-маркет»