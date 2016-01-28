Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:4652

Заходи до Дня пам’яті Героїв Крут

Заходи до Дня пам’яті Героїв Крут, які відбудуться 29 січня 2018 року.

Назва заходу

Час

Місце проведення

Заходи пам’яті Героїв Крут «Нескорені»

12:00

Сумська обласна філармонія

Перегляд та обговорення історичного фільму «Бій під Крутами»

12:00

«Агенція промоції «Суми»

вул. Соборна, 27

Тематичний захід «Крути – символ героїзму українського юнацтва» з оглядом експозиції «Події Української революції 1917-1920»

13:00

Сумський обласний краєзнавчий музей

Засідання круглого столу «Крути – 100-річчя героїчної боротьби української молоді»

14:30

Сумський державний педагогічний університет

ім. А. С. Макаренка

Кіноперегляд документального фільму «Крути – молода кров» з циклу проекту «Україна – забута історія»

17:00

«Міський центр дозвілля молоді

вул. Леваневського, 26

Флешмоб духових оркестрів

17:30

ТЦ «Мануфактура»

Смолоскипна хода

18:00

МЦ «Романтика» – Центральне кладовище

Інформаційно-просвітницька кампанія «Бій під Крутами – бій за майбутнє»

Протягом

дня

ТЦ «Мануфактура», АТБ, «Еко-маркет»
Общество Герои крут
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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