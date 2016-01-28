Заходи до Дня пам’яті Героїв Крут

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Назва заходу
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Час
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Місце проведення
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Заходи пам’яті Героїв Крут «Нескорені»
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12:00
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Сумська обласна філармонія
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Перегляд та обговорення історичного фільму «Бій під Крутами»
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12:00
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«Агенція промоції «Суми»
вул. Соборна, 27
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Тематичний захід «Крути – символ героїзму українського юнацтва» з оглядом експозиції «Події Української революції 1917-1920»
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13:00
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Сумський обласний краєзнавчий музей
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Засідання круглого столу «Крути – 100-річчя героїчної боротьби української молоді»
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14:30
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Сумський державний педагогічний університет
ім. А. С. Макаренка
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Кіноперегляд документального фільму «Крути – молода кров» з циклу проекту «Україна – забута історія»
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17:00
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«Міський центр дозвілля молоді
вул. Леваневського, 26
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Флешмоб духових оркестрів
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17:30
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ТЦ «Мануфактура»
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Смолоскипна хода
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18:00
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МЦ «Романтика» – Центральне кладовище
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Інформаційно-просвітницька кампанія «Бій під Крутами – бій за майбутнє»
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Протягом
дня
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ТЦ «Мануфактура», АТБ, «Еко-маркет»
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