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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:25164

Сумчанин поймал на ж/д вокзале воровку

Патрульные обнаружили у женщины, которая звала на помощь, похищенный мобильный телефон и кошелек.

Патрулируя территорию железнодорожного вокзала, к инспекторам обратился работник вокзала, который сообщил, что на перроне к женщине цепляется какой-то неизвестный человек. Выйдя на улицу, патрульные действительно обнаружили мужчину, который держал за рукав куртки женщину. Он пояснил, что стал свидетелем того, как указанная женщина похитила у граждан их вещи и бросилась наутек. Проявив гражданскую позицию, мужчина побежал за ней. Убегая, она выбросила паспорт гражданина Украины зарегистрированный на мужчину, который он подобрал, а в дальнейшем догнал и задержал воровку.

Для выяснения всех обстоятельств полицейские пригласили обоих граждан в комнату полиции на вокзале.

Во время проведения поверхностной проверки инспекторы обнаружили у 20-летней жительницы Лебединского района мобильный телефон и мужской кошелек.

В это время, недалеко от железнодорожного вокзала, другой экипаж патрульных полицейских обнаружил двух граждан, которые как раз разыскивали тайную незнакомку, которая их обокрала. У одного из них она похитила паспорт, а у другого телефон и кошелек. Пострадавшие узнали женщину.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. По данному факту открыто уголовное производство по статье 185 (кража) УК.

Право Кража
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