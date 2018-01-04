Сумчанин поймал на ж/д вокзале воровку

Патрулируя территорию железнодорожного вокзала, к инспекторам обратился работник вокзала, который сообщил, что на перроне к женщине цепляется какой-то неизвестный человек. Выйдя на улицу, патрульные действительно обнаружили мужчину, который держал за рукав куртки женщину. Он пояснил, что стал свидетелем того, как указанная женщина похитила у граждан их вещи и бросилась наутек. Проявив гражданскую позицию, мужчина побежал за ней. Убегая, она выбросила паспорт гражданина Украины зарегистрированный на мужчину, который он подобрал, а в дальнейшем догнал и задержал воровку.
Для выяснения всех обстоятельств полицейские пригласили обоих граждан в комнату полиции на вокзале.
Во время проведения поверхностной проверки инспекторы обнаружили у 20-летней жительницы Лебединского района мобильный телефон и мужской кошелек.
В это время, недалеко от железнодорожного вокзала, другой экипаж патрульных полицейских обнаружил двух граждан, которые как раз разыскивали тайную незнакомку, которая их обокрала. У одного из них она похитила паспорт, а у другого телефон и кошелек. Пострадавшие узнали женщину.
Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. По данному факту открыто уголовное производство по статье 185 (кража) УК.
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