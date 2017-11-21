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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:32128

Внимание, розыск! Полиция третий год я ищет убийцу-россиянина(ФОТО)

Ахтырским отделом полиции ГУНП в области за совершение особо тяжкого преступления разыскивается Петросян Гарегин Рафикович, 1963 г.р., уроженец Грузии, гражданин Российской Федерации, который до совершения преступления проживал в г. Ахтырка на Сумщине.

Мужчина 17 июля 2015 года совершил умышленное убийство, и с тех пор скрывается от суда и следствия. На вид подозреваемому 50-55 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы короткие, русые.

Полиция Сумщины обращается с просьбой ко всем гражданам, кому известно местонахождение разыскиваемого, или кто видел его, сообщить об этом по телефонам:

- (0542) 667-029, 667-129 - розыскной отдел УКР ГУНП,

- (0-5446) 2-33-44, (095) 177-98-20, (067) 542-35-87 - дежурная часть Ахтырского ОП.

Анонимность и конфиденциальность гарантированы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Розыск Убийца
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