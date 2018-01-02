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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:4774

Рецидивист, который месяц назад вышел из тюрьмы, снова попался за грабежи

В Сумах оперативники криминальной полиции задержали жителя Путивльского района по подозрению в совершении в областном центре нескольких грабежей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на предупреждение уличной преступности, работники Сумского отдела полиции задержали за совершение грабежей 26-летнего мужчину. Подозреваемый уже дважды привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи в Украине, и один раз - на территории России. После освобождения из российской тюрьмы, его депортировали на родину. Здесь путивлянин поселился у тети в Сумах, а уже через две недели вечером ограбил прохожую, которая возвращалась из магазина домой. Злоумышленник отобрал у своей жертвы кошелек с деньгами в сумме 200 гривен.

Потратив деньги на еду, через два дня он снова вышел на «промысел». На этот раз у молодой женщины, которая вечером возвращалась с работы, злоумышленник выхватил из рук сумочку, в которой находились ключи от квартиры, банковские карты и кошелек с деньгами в сумме 400 гривен.

«После совершения первого ограбления полиция открыла уголовное производство по ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины и начала розыск злоумышленника, - говорит заместитель начальника ГУНП Владимир Бабич. - А уже после второго мы имели четкие приметы грабителя, и оперативным путем установив его личность, уже через неделю задержали его. Вещественные доказательства - сумка и кошельки, принадлежащие ограбленным женщинам, работники полиции во время обыска обнаружили и изъяли в квартире, где проживал задержанный».

Среди изъятых и уже опознанных потерпевшими вещей находится еще один кошелек, который злоумышленник выхватил у неизвестной женщины вечером 6 или 7 января неподалеку от магазина АТБ, на проспекте М. Лушпы. Потерпевшая по каким-то причинам тогда не сообщила об этом правоохранителям, но если она узнает на этих кадрах свою вещь, просьба обратиться в полицию по телефонам 066-122-34-10 или 050-407-31-02.

По ч.2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет. На время проведения досудебного следствия суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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Право Грабеж
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