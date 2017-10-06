В Сумах прошло заседание координационного совета АТО В Сумах прошло заседание координационного совета по оказанию помощи участникам антитеррористической операции и членам их семей в Сумской области.

Начальник Главного управления Госгеокадастра в Сумской области Наталья Усик сообщила участникам Координационного совета, что Кабинет Министров Украины на заседании 17 января пересмотрел и конкретизировал стратегию государства в части выделения земельных участков участникам АТО, обеспечив максимально широкий доступ к получению этой льготы.

По ее словам, постановлением «О внесении изменений в Стратегии совершенствования механизма управления в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности и распоряжение ими» закрепляется первоочередность обеспечения земельными участками участников антитеррористической операции независимо от площади земельных участков, права аренды на которые были переданы.

«Постановление вступит в силу после его опубликования, - отметила Наталья Усик. - Но Главное управление уже принимает заявления от участников АТО, рассматривает их, и мы даже сделали проекты всех необходимых приказов».

«Это постановление снимет все ограничения, участники АТО смогут беспрепятственно получать землю, - подчеркнул глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко. - Но возникает еще одна проблема: некоторые сельские головы могут скрывать свободную землю и не сообщать о ней участников АТО. Поэтому необходимо, чтобы главы райгосадминистраций вместе с управлениями Госгеокадастра изучили, где есть затягивание со стороны сельских и поселковых голов соответствующих согласований, проанализировали информацию и приняли все необходимые меры, чтобы предотвратить это. Кроме того, мы обнародуем результаты этих исследований и покажем конкретно, что делают и чего не делают сельские головы. Ведь участники АТО должны беспрепятственно получать земельные участки.