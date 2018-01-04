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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:12146

Сумские хоккеистки осталась без зала перед кубком мира

Главный тренер женской сборной Украины по индорхоккею Светлана Макаева прокомментировала выступление команды на чемпионате Европы, где команда заняла пятое место, и поделилась планами на кубок мира.

19-21 января сборная Украины по индорхоккею, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, достойно выступила на чемпионате Европы, заняв пятое место. Уже 7-11 февраля наши девчата выйдут в Берлине на игры кубка мира.

- Прокомментируйте: результаты чемпионата Европы, качество игры…

- По игре сложно что-либо говорить, надо ещё несколько раз видео посмотреть, но главное ощущение, что можно было бороться с чешками именно в первом тайме. Когда мы выигрывали 1:0, то имели игровое преимущество, и необходимо было постараться забить ещё мяч, а то и два. Но было сложно заставить девчонок прессинговать и рисковать, когда мы и так выигрываем... А во втором тайме игра выровнялась, чешкам было нечего терять, трибуны поддерживали их неистово, а судьи знали, что сильная сторона Чехии штрафной, чем и воспользовались за 3 минуты до конца матча. В оставшееся время мы, заменив вратаря на шестого игрока, провели все время в атаке, даже заработали штрафной на последних секундах. Но увы, штрафной не был назначен.

Но конечно, главным разочарованием был проигрыш сильной немецкой сборной чешкам…

Ещё одна из основных причин неудобства игр на чемпионате было медленное прорезиненное покрытие. Мы очень много голов забиваем с длинных передач Мороз и Керноз с подставок. Так мы играли на турнире в Голландии и в Германии. В Праге это было делать сложно... Пришлось перестраиваться по ходу игр.

Хотелось бы отметить общий очень высокий уровень игры на чемпионате. Не было ни одной слабой команды. И Польша - серебряный призёр чемпионата Европы 2016 года, в этот раз оказалась на последнем месте. Швейцария, проиграв в чемпионате всего 1 матч, боролась за выживание в высшем дивизионе (6 место).

- Какие планы на кубок мира, который пройдет в Берлине через две недели?

- Очень сложно сейчас говорить. Главное, как восстановимся  после игр и сложной дороги (сколько  уже наездили, а по 2 игры в день играть - это не шутка.

Второе - покрытие в зале. Если быстрое, то это наш хоккей, если опять медленное, то после нашего  паркета сложно.

Кроме того, мы сейчас остались без зала. В манеже - лёгкая  атлетика... «Динамо», вы знаете, какое там покрытие, а больше негде. И это перед миром. И никого это не будет интересовать в конечном  итоге.

Как только начнём, тогда можно будет  прогнозировать.

Спорт Индорхоккей Светлана Макаева
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