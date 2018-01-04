На Сумщине задержали нарушителя границы В Ямпольском районе оперативные сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали нарушителя государственной границы Украины.

Пограничный патруль, в состав которого вошли оперативники, на окраине н.п. Чуйковка, недалеко от госграницы, задержал гражданина Украины. Мужчина следовал в направлении российско-украинской границы и имел целью незаконного его пересечь вне установленных пунктов пропуска.

В ходе проведения соответствующих проверочных мероприятий мужчина объяснил, что он намеревался попасть на территорию России с целью трудоустройства. Кроме этого правоохранители установили, что задержанный был дважды осужденным и отбывал наказание за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ст. 185 (кража) и ст. 186 (грабеж) УК Украины, а также неоднократно привлекался к административной ответственности.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины решением Ямпольского районного суда Сумской области на 40-летнего правонарушителя наложено административное взыскание в виде административного ареста сроком на 5 суток.