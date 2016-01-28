В Сумах пройдет флешмоб духовых оркестров в память о Героях Крут В понедельник, 29 января, в Сумах состоится импровизированный концерт духовых оркестров.

Мероприятие посвящено чествованию Героев легендарного январского боя под Крутами, который состоялся 100 лет назад, когда украинские военные и молодежь ценой собственной жизни на несколько дней остановили наступление большевистской армии на украинскую столицу, чем позволили правительству УНР впервые за 150 лет (со времен отмены Гетманщины) добиться международного признания Украины на переговорах в Бресте.

Во флешмобе примут участие духовой оркестр 27-й Сумской реактивной артиллерийской бригады и Народный оркестр духовых инструментов Сумского высшего училища искусств и культуры им. Д. С. Бортнянского. В их совместном исполнении прозвучат композиции героической и патриотической тематики.

Флешмоб состоится в ТЦ «Мануфактура». Начнется в 17:30.

Подобные выступления духовых оркестров (как военных, так и гражданских коллективов) происходят на днях по всей Украине. Инициировало их проведения Военно-музыкальное управления Вооруженных Сил Украины с целью всенародного чествования и увековечения героических подвигов защитников Украины, которые самоотверженно и мужественно защищали независимость и целостность государства, а также осознание обществом связи подвига украинский, павших в бою под Крутами и при обороне Международного аэропорта «Донецк».