Два жителя Сумщины получили обморожения За минувшие сутки полиция зарегистрировала два факта обморожения людей.

В больницы с обморожением пальцев ног и общим переохлаждением попали двое мужчин, жители Конотопского района и Липовой Долины.

В одну из больниц Конотопа с отморожением пальцев на обеих ступнях попал 58-летний мужчина. Предварительно установлено: телесные повреждения он получил из-за собственной неосмотрительности, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения.

А медики Липоводолинской больницы диагностировали общее переохлаждение 1-2 степеней 42-летнему жителю райцентра, который также попал в медицинское учреждение в состоянии алкогольного опьянения.

Работники полиции проводят соответствующие проверки и призывают жителей и гостей Сумщины быть осмотрительными во время холодов. Не злоупотреблять спиртными напитками, так как алкоголь дает ложное ощущение тепла. К тому же, человек в состоянии опьянения не в состоянии реально оценить состояние окружающей среды и собственные силы. Отправляясь в дорогу, следует тепло, по погоде, одеться, особое внимание необходимо обратить на обувь, так как именно ноги наиболее часто страдают в условиях низких температур. Также не лишним будет прихватить в путь дополнительную пару теплых перчаток и носков, пакет с бутербродом и термос с горячим чаем. Открытые части тела, которые «прихватило» морозом, категорически нельзя растирать снегом - лучше это сделать шерстяной тканью, пока не покраснеет кожа. Если возникла необходимость согреться, следует воспользоваться пунктами обогрева, где можно не только провести определенное время в вполне комфортных условиях, но и выпить чашку кофе или чая. И немедленно вызывайте «скорую» и полицию, если в условиях пониженных температур обнаружили на улице человека в беспомощном или бессознательном состоянии - возможно, ваши действия спасут ему жизнь.

Будьте взвешенными и предусмотрительными, и вам не придется жалеть о потерянном по собственной неосторожности здоровье, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.