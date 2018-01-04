За сутки на Сумщине полицейские разоблачили одного грабителя и четырех воров С начала года правоохранители разоблачили 151 преступление имущественного направления.

Сразу двух несовершеннолетних злоумышленников разоблачили полицейские Шостки. В первом случае 17-летний юноша отобрал у 33-летней жительницы мобильный телефон. Полицейские не только нашли грабителя, но и вернули потерпевшей ее гаджет. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ограбления в рамках открытого уголовного производства по ч.2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Во втором случае, полицейские разоблачили другого 16-летнего местного подростка, который украл из чужого подвала металлических изделий на сумму около 1500 гривен.

Чтобы разжиться деньгами на выпивку, 48-летний житель одного из сел Глуховщины, похитил из местного спортивного зала металлические детали от тренажерного оборудования. Своими действиями мужчина нанес ущерб спортивной организации на сумму около 2000 гривен.

На краже электроинструментов из нежилого дома в одном из сел Сумского района «погорел» 30-летний житель этого же села.

А 27-летняя жительница Лебединского района обоснованно подозревается сумскими полицейскими в похищении кошелька с 580 гривнами, мобильного телефона и паспорта у двух посетителей одного из торговых заведений областного центра.

По данным фактам совершенных краж в полиции уже открыты уголовные производства по ст.185 Уголовного кодекса Украины и начаты соответствующие следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.