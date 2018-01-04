Полицейские разоблачили очередного «металлоискателя»

В дежурную часть Белопольского отделения полиции обратился директор коммунального предприятия «Благоустройство Белополья», который сообщил о ночной краже четырех лавок в месте отдыха населения у танцевальной площадки в парки по ул. Сумская.
Правоохранители начали поиски злоумышленника и вскоре участковые вычислили 33-летнего ранее судимого за имущественные преступления жителя райцентра. В содеянном мужчина сознался. Он рассказал сотрудникам полиции, что ему нужны были металлические уголки, на которых крепились лавки. Поэтому ночью он взял пилу, изувечил четыре лавочки, а нужное ему забрал и сдал в металлоприемный пункт.
Правоохранители продолжают проверять мужчину на причастность к подобным преступлениям, совершенным ранее на территории райцентра. В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ, либо арест на срок до шести месяцев или даже ограничение или лишение свободы сроком до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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