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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:12144

На Сумщине раскрыли 4 наркопреступления

За последние сутки работники полиции Сумщины разоблачили четырех любителей наркотического зелья.

Во время патрулирования, на одной из улиц Сум, работники полиции остановили 28-летнего мужчину, который вызвал подозрение. Последний при появлении полицейских начал менять направление движения, поэтому его и решили проверить. Во время поверхностного осмотра у него изъяли медицинские шприцы, заполненные неизвестным веществом, сверток с марихуаной и устройство для ее употребления с наслоением вещества коричневого цвета. А также часть наркосодержащей таблетки, которую мужчина пытался спрятать в кармане. Другого, кого остановили сумские патрульные на одной из улиц города, оказался 37-летний местныйжитель. У мужчины также изъяли марихуану.

Двух других 36-летних любителей наркотиков обнаружили оперативники Конотопского и Сумского отделов полиции. У одного во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили и изъяли шприцы с опием и посуду для его приготовления, у другого, во время санкционированного обыска, - более 30 граммов расфасованной марихуаны.

По словам всех подозреваемых наркотические вещества хранили для собственного употребления без цели сбыта, которые правоохранители направили на экспертизу. По этим фактам следователи полиции открыли уголовные производства по ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Работники полиции продолжают проверять круг знакомых подозреваемых и каналы поступления к ним наркотиков, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Наркотики
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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