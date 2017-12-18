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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:09236

На Сумщине за загрязнение воздуха оштрафовали предприятие

По результатам проверки на основании обращения граждан субъекту хозяйствования начислены убытки за сверхнормативные выбросы.

В августе 2017 года на основании обращения физического лица Государственной экологической инспекцией в Сумской области была проведена внеплановая проверка соблюдения требований природоохранного законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха на ООО ТПП «Зодиак», которое осуществляет деятельность по производству гофрированного картона, бумажной и картонной тары в г. Шостка.

В ходе проверки были выявлены нарушения порядка осуществления выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а именно: отсутствуют установки очистки газа на котлах, а 1 котел не включен в разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Отделом инструментально-лабораторного контроля Инспекции был проведен отбор проб организованных выбросов стационарных источников, и зафиксировано превышение установленного норматива предельно допустимого выброса по углероду оксида на источнике №1, что является нарушением ст. 10 Закона Украины «Об охране атмосферного воздуха».

За сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (превышение утвержденных нормативов предельно допустимого выброса оксида углерода) рассчитаны убытки на сумму 10154 грн. Предприятию предъявлена претензия для добровольного возмещения, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Госэкоинспекция
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