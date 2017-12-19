Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:13344

На Сумщине впервые за три года начала расти промышленность

Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что по итогам 2017 года индекс промышленной продукции на Сумщине впервые за три года превысил уровень предыдущего года и составил 101,2%.

При этом в перерабатывающей промышленности производство увеличилось на 7,7%, а в добывающей - наоборот, уменьшилось на 20,9%.

За 2017 год предприятиями Сумщины произведено 4,2 тыс. тонн стали и 3,8 тыс. тонн других слитков и полуфабрикатов из стали нелегированной; 24,4 тыс. тонн красок и лаков на основе полиэфиров; 825 штук насосов центробежных для перекачки жидкостей и т.п.

В производстве пищевых продуктов и напитков в 2017 году объемы остались почти на уровне 2016 года. В целом за год было произведено 4,2 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота и свиней, 8,2 тыс. тонн масла сливочного, 14,2 тыс. тонн масла подсолнечного нерафинированного и его фракций, 18,9 тыс. тонн сыров сычужных и плавленых, 32,9 тыс. тонн хлебобулочных и сдобных изделий, 90,5 тыс. тонн муки и т.п. Наибольший рост достигнут в производстве масла, печенья, масла сливочного, сыров сычужных и плавленых. В то же время сократился выпуск круп, хлеба и колбас.

Экономика Промышленность Статистика
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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