На Сумщине впервые за три года начала расти промышленность Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что по итогам 2017 года индекс промышленной продукции на Сумщине впервые за три года превысил уровень предыдущего года и составил 101,2%.

При этом в перерабатывающей промышленности производство увеличилось на 7,7%, а в добывающей - наоборот, уменьшилось на 20,9%.

За 2017 год предприятиями Сумщины произведено 4,2 тыс. тонн стали и 3,8 тыс. тонн других слитков и полуфабрикатов из стали нелегированной; 24,4 тыс. тонн красок и лаков на основе полиэфиров; 825 штук насосов центробежных для перекачки жидкостей и т.п.

В производстве пищевых продуктов и напитков в 2017 году объемы остались почти на уровне 2016 года. В целом за год было произведено 4,2 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота и свиней, 8,2 тыс. тонн масла сливочного, 14,2 тыс. тонн масла подсолнечного нерафинированного и его фракций, 18,9 тыс. тонн сыров сычужных и плавленых, 32,9 тыс. тонн хлебобулочных и сдобных изделий, 90,5 тыс. тонн муки и т.п. Наибольший рост достигнут в производстве масла, печенья, масла сливочного, сыров сычужных и плавленых. В то же время сократился выпуск круп, хлеба и колбас.