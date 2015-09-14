Майстриня з Кролевеччини буде отримувати стипендії голови ОДА

Валентина Мироненко давно знана й шанована не лише у нашому краї. Випускниця Кролевецького професійно-технічного училища все життя віддала улюбленій справі, працюючи ткалею на фабриці художнього ткацтва. Разом з художниками фабрики майстриня красного переборного ткацтва створила колекцію найдивовижніших витворів високого національного мистецтва - рушників, панно, скатертин. Її рукотворні дива підкорили всі куточки світу, неодноразово експонувались на міжнародних і всесоюзних виставках народного і декоративно-ужиткового мистецтва, вони й зараз прикрашають музеї й галереї, храми й приватні колекції.
На невмирущих дивоцвітах Валентини Мироненко цвіте лише любов та добро. Вона й сьогодні віддана своєму улюбленому ремеслу, продовжує творити неповторну красу. Її творчий доробок останніх років - рушник «Україна», «Київські каштани» та інші.
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