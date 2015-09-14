Майстриня з Кролевеччини буде отримувати стипендії голови ОДА За вагомі досягнення та значний внесок у розвиток і пропаганду національної культури, високу професійну майстерність, активну громадську діяльність майстру народної творчості (художнє ткацтво), члену спілки майстрів народного мистецтва Валентині Мироненко призначено стипендію голови ОДА за 2018 рік.

Валентина Мироненко давно знана й шанована не лише у нашому краї. Випускниця Кролевецького професійно-технічного училища все життя віддала улюбленій справі, працюючи ткалею на фабриці художнього ткацтва. Разом з художниками фабрики майстриня красного переборного ткацтва створила колекцію найдивовижніших витворів високого національного мистецтва - рушників, панно, скатертин. Її рукотворні дива підкорили всі куточки світу, неодноразово експонувались на міжнародних і всесоюзних виставках народного і декоративно-ужиткового мистецтва, вони й зараз прикрашають музеї й галереї, храми й приватні колекції.

На невмирущих дивоцвітах Валентини Мироненко цвіте лише любов та добро. Вона й сьогодні віддана своєму улюбленому ремеслу, продовжує творити неповторну красу. Її творчий доробок останніх років - рушник «Україна», «Київські каштани» та інші.