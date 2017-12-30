Минмолодьспорта присоединилось к решению жилищных проблем глуховской биатлонистки Анны Кривонос Министерство молодежи и спорта Украины мониторит ситуацию, которая сложилась с жильем биатлонистки Анны Кривонос в ее родном городе Глухове.

Пресс-служба Министерства сообщает, что 23 января министр Игорь Жданов по телефону обсудил этот вопрос с городским головой Глухова Мишелем Терещенко, а также главой Сумской областной государственной администрации Николаем Клочко.

В тот же день во время личной встречи Игорь Жданов ситуацию с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком.

Также были направлены соответствующие письма за подписью министра в мэрию Глухова и Сумскую ОГА. Министерство обратилось с просьбой оказать содействие в улучшении жилищно-бытовых условий биатлонистке Анны Кривонос.

Есть предварительные договоренности, что с новым жильем спортсменке поможет Федерация биатлона, Сумская ОГА и Сумской областной совет.