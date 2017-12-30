Минмолодьспорта присоединилось к решению жилищных проблем глуховской биатлонистки Анны Кривонос

Пресс-служба Министерства сообщает, что 23 января министр Игорь Жданов по телефону обсудил этот вопрос с городским головой Глухова Мишелем Терещенко, а также главой Сумской областной государственной администрации Николаем Клочко.
В тот же день во время личной встречи Игорь Жданов ситуацию с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком.
Также были направлены соответствующие письма за подписью министра в мэрию Глухова и Сумскую ОГА. Министерство обратилось с просьбой оказать содействие в улучшении жилищно-бытовых условий биатлонистке Анны Кривонос.
Есть предварительные договоренности, что с новым жильем спортсменке поможет Федерация биатлона, Сумская ОГА и Сумской областной совет.
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