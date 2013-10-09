В Сумах 5-летний мальчик с подозрением на менингит попал в реанимацию В Сумах с подозрением на менингококковую инфекцию госпитализировали 5-летнего ребенка.

В тяжелом состоянии с судорогами и высокой температурой мальчик попал в реанимацию, сообщает ТСН.

В зоне риска оказались еще пятеро детей из старшей группы детсада, который посещал больной. У детей обнаружили похожие симптомы, медики их уже обследовали и провели необходимые исследования, но госпитализировать не стали.

В детсаду временно ввели карантинные мероприятия. Сейчас состояние больного мальчика улучшилось. Сегодня медики получили результаты бактериологических исследований. Подозрения на менингококковую инфекцию, что имеет молниеносное течение и даже приводит к летальным исходам, не подтвердились.

"Главное – менингококковая инфекция – диагноз снят. Это первое. Второе – менингит у ребенка есть. Но он вызван стрептококковой инфекцией. Это другой возбудитель. Но ребенок должен находиться под наблюдением на случай поздних отсроченных последствий. К счастью, у нас бактериологически не подтвердилось. Состояние ребенка улучшается и сегодня ребенок будет переведен в общее отделение", - сообщила детский инфекционист Сумской городской детской клинической больницы им. Св. Зинаиды Марина Корниенко.

Напомним, в 2017 году сложилась напряженная ситуация с заболеванием менингококковой инфекцией. И цифры смертельных случаев значительно больше, чем в предыдущем году.