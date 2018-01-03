Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:06227

Тростянец выиграл в конкурсе Минкульта

Подведены итоги финала проекта «Малые города - большие впечатления».

В рамках проекта, путем проведения открытого конкурса, экспертным советом Министерства культуры Украины отобрано 8 из 158 проектов для внедрения пилотных культурных стартапов, связанных с культурным наследием. Одним из победителей стал Тростянец с проектом «Создание культурного бренда города».

Общество Тростянец
view counter

По тематике

Сегодня 11:06

Тростянец и Глухов вышли в финал конкурса Минкульта «Малые города - большие впечатления»

В рамках конкурса, на который поступило 158 проектных заявок, было отобрано 20 проектов объединенных территориальных громад или малых городов для...

12.01.2018 15:40

В Тростянце теперь тоже можно пожениться за сутки

Отныне каждая пара, желающая вступить в брак за сутки в историческом месте, Дворце Голицына - может воспользоваться такой возможностью в...

12.01.2018 10:03

Тростянецкий проект выиграл грант почти на 8 миллионов

Во время второго пленарного заседания 3-й сессии Тростянецкого городского совета мэр Юрий Бова сообщил новость о том, что проект «Современный...

03.01.2018 16:47

На Тростянецкой шоколадной фабрике нарушают природоохранное законодательство

Госэкоинспекцией в Сумской области проведена плановая проверка ЗАО «Монделис Украина» в Тростянце....

Тростянец получил коммунальный автомобиль за счет области
03.01.2018 12:14

Тростянец получил коммунальный автомобиль за счет области

За средства областного бюджета громаде Тростянца закупили новую иловсасывающую машину....

Новости

Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Украины среди 10-летних
Сегодня 17:50
В Сумах продолжается прием документов по вопросам предоставления жилищных субсидий
Сегодня 17:49
В сумской школе № 3 планируют создать инклюзивно-ресурсный центр
Сегодня 17:41
Дело зампрокурора Сумщины: судья пишет решение
Сегодня 17:26
Иван Редкач может вернуться в ринг в мае
Сегодня 17:17
Майстриня з Кролевеччини буде отримувати стипендії голови ОДА
Сегодня 16:53
Сумские копы нашли авто не того цвета
Сегодня 16:47
В Сумах инспекция по благоустройству не заметила свалок мусора на контейнерных площадках
Сегодня 16:21
На Сумщине раскрыли 4 наркопреступления
Сегодня 16:12
Тростянец выиграл в конкурсе Минкульта
Сегодня 16:06
В Сумах 5-летний мальчик с подозрением на менингит попал в реанимацию
Сегодня 15:55
Минмолодьспорта присоединилось к решению жилищных проблем глуховской биатлонистки Анны Кривонос
Сегодня 15:41
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.