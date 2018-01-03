Тростянец выиграл в конкурсе Минкульта Подведены итоги финала проекта «Малые города - большие впечатления».

В рамках проекта, путем проведения открытого конкурса, экспертным советом Министерства культуры Украины отобрано 8 из 158 проектов для внедрения пилотных культурных стартапов, связанных с культурным наследием. Одним из победителей стал Тростянец с проектом «Создание культурного бренда города».