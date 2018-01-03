Тростянец выиграл в конкурсе Минкульта

В рамках проекта, путем проведения открытого конкурса, экспертным советом Министерства культуры Украины отобрано 8 из 158 проектов для внедрения пилотных культурных стартапов, связанных с культурным наследием. Одним из победителей стал Тростянец с проектом «Создание культурного бренда города».
В рамках конкурса, на который поступило 158 проектных заявок, было отобрано 20 проектов объединенных территориальных громад или малых городов для...
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Во время второго пленарного заседания 3-й сессии Тростянецкого городского совета мэр Юрий Бова сообщил новость о том, что проект «Современный...
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