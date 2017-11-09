Иван Редкач может вернуться в ринг в мае

Как сообщает Luckypunch.net, полусредневес вернется в ринг на шоу, которое пройдет в Лос-Анджелесе на арене Staples Center.
Пока неизвестно, кто станет соперником Редкача. Одним из возможных оппонентов является Джон Молина (30-7, 24 КО), с которым Иван хочет провести реванш. Напомним, в первом поединке украинец уступил американцу.
Уже известно, что подготовку к будущему поединку Редкач начал 23 января в Сан-Франциско.
Отметим, что американец уже заявлял, что не намерен снова выходить в ринг против украинца, однако в команде Редкача надеются, что Молина передумает.
Premier Boxing Champions признал третий раунд поединка Редкач – Молина лучшим в 2017 году....
В Баку прошел международный турнир по боксу среди молодежи памяти А. Агаларова....
Украинский боксер Иван Редкач (20-4-1, 16 KO) проиграл представителю США Джону Молине (30-7, 24 КО)....
Шосткинец Иван Редкач будет боксировать в андекарде поединка бывшего чемпиона мира во втором полусреднем весе по версии WBO Джесси Варгаса...
Трехдневный боксерский турнир пройдет 10-12 ноября в спорткомплексе «Олимп»....