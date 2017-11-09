Иван Редкач может вернуться в ринг в мае Уроженец Шостки Иван Редкач (20-4-1, 16 КО) свой следующий бой проведёт в мае.

Как сообщает Luckypunch.net, полусредневес вернется в ринг на шоу, которое пройдет в Лос-Анджелесе на арене Staples Center.

Пока неизвестно, кто станет соперником Редкача. Одним из возможных оппонентов является Джон Молина (30-7, 24 КО), с которым Иван хочет провести реванш. Напомним, в первом поединке украинец уступил американцу.

Уже известно, что подготовку к будущему поединку Редкач начал 23 января в Сан-Франциско.

Отметим, что американец уже заявлял, что не намерен снова выходить в ринг против украинца, однако в команде Редкача надеются, что Молина передумает.