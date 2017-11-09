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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:17155

Иван Редкач может вернуться в ринг в мае

Уроженец Шостки Иван Редкач (20-4-1, 16 КО) свой следующий бой проведёт в мае.

Как сообщает Luckypunch.net, полусредневес вернется в ринг на шоу, которое пройдет в Лос-Анджелесе на арене Staples Center.

Пока неизвестно, кто станет соперником Редкача. Одним из возможных оппонентов является Джон Молина (30-7, 24 КО), с которым Иван хочет провести реванш. Напомним, в первом поединке украинец уступил американцу.

Уже известно, что подготовку к будущему поединку Редкач начал 23 января в Сан-Франциско.

Отметим, что американец уже заявлял, что не намерен снова выходить в ринг против украинца, однако в команде Редкача надеются, что Молина передумает.

 
Спорт Бокс Иван Редкач
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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