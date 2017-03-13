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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:21178

В Сумах инспекция по благоустройству не заметила свалок мусора на контейнерных площадках

Специалисты управления «Инспекция по благоустройству города Сумы» в четверг, 25 января, провели обследование санитарного состояния контейнерных площадок, обслуживаемых ООО «А-Муссон».

Всего осмотрели 205 площадок, пишет сайт мэрии.

На момент обследования, сообщили специалисты Инспекции по благоустройству, все площадки находились в надлежащем санитарном состоянии. Как отмечали жители города, в последнее время работники ООО «А-Муссон» вывозят крупногабаритные отходы регулярно.

Специалисты управления в дальнейшем будут обследовать контейнерные площадки минимум раз в неделю, потому что такая системная работа приносит свои положительные результаты.

Общество Вывоз мусора Контейнерные площадки
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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