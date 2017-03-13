В Сумах инспекция по благоустройству не заметила свалок мусора на контейнерных площадках Специалисты управления «Инспекция по благоустройству города Сумы» в четверг, 25 января, провели обследование санитарного состояния контейнерных площадок, обслуживаемых ООО «А-Муссон».

Всего осмотрели 205 площадок, пишет сайт мэрии.

На момент обследования, сообщили специалисты Инспекции по благоустройству, все площадки находились в надлежащем санитарном состоянии. Как отмечали жители города, в последнее время работники ООО «А-Муссон» вывозят крупногабаритные отходы регулярно.

Специалисты управления в дальнейшем будут обследовать контейнерные площадки минимум раз в неделю, потому что такая системная работа приносит свои положительные результаты.