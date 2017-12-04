В Сумах продолжается прием документов по вопросам предоставления жилищных субсидий Сумчане, которые обслуживаются ООО «Сумытеплоэнерго» и не оформили субсидию в декабре прошлого года, имеют право обратиться за ее назначением до февраля.

Об этом сообщает департамент социальной защиты населения, который продолжает принимать граждан по вопросам назначения жилищной субсидии.

В соответствии с пунктом 14 Постановления № 848 от 21 октября 1995 года «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива» в случае повышения тарифов и цен на жилищно-коммунальные услуги, сжиженный газ, твердое и жидкое печное бытовое топливо субсидии назначаются в течение трех месяцев с даты их повышения.

Учитывая тот факт, что организацией ООО «Сумытеплоэнерго» 31 декабря 2017 года повышен тариф на услугу отопления, сумчане, которые не воспользовались возможностью оформить субсидию в декабре прошлого года и обслуживаются указанной организацией, вправе обратиться за ее назначением с декабря 2017 года в течение января-февраля 2018 года.