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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:49161

В Сумах продолжается прием документов по вопросам предоставления жилищных субсидий

Сумчане, которые обслуживаются ООО «Сумытеплоэнерго» и не оформили субсидию в декабре прошлого года, имеют право обратиться за ее назначением до февраля.

Об этом сообщает департамент социальной защиты населения, который продолжает принимать граждан по вопросам назначения жилищной субсидии.

В соответствии с пунктом 14 Постановления № 848 от 21 октября 1995 года «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива» в случае повышения тарифов и цен на жилищно-коммунальные услуги, сжиженный газ, твердое и жидкое печное бытовое топливо субсидии назначаются в течение трех месяцев с даты их повышения.

Учитывая тот факт, что организацией ООО «Сумытеплоэнерго» 31 декабря 2017 года повышен тариф на услугу отопления, сумчане, которые не воспользовались возможностью оформить субсидию в декабре прошлого года и обслуживаются указанной организацией, вправе обратиться за ее назначением с декабря 2017 года в течение января-февраля 2018 года.

Общество Субсидии
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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