Сумские копы нашли авто не того цвета Патрульные обнаружили автомобиль с документами, которые вероятно имеют признаки подделки.

За нарушение ПДД на улице Харьковской полицейские остановили автомобиль Opel Rekord. Во время проверки документов инспекторы заметили, что они имеют признаки подделки. По имеющимся базам также выяснилось, что фактический цвет транспортного средства (серый) не соответствует цвету этого же автомобиля в полицейской базе (черный). 22-летний водитель не смог объяснить причину несоответствия цвета автомобиля.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Автомобиль эвакуировали на арест-площадку.

По данным фактам следователи открыли уголовные производства по статье 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК.