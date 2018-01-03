Дело зампрокурора Сумщины: судья пишет решение Сегодня, 26 января, суд закончил рассматривать протокол о коррупции, составленный на зампрокурора Сумской области Сергея Маслюка.

Судья ушел в совещательную комнату принимать решение. Об этом сообщила пресс-секретарь Заречного райсуда Сум Наталья Горкуша. По ее словам, оглашение решения назначено на понедельник, 29 января, на 8 утра.

Напомним: 18 декабря Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины вручил Сергею Маслюку протокол по ч. 4 ст. 172-6 КУоАП (Нарушение требований финансового контроля). Протокол составлен за невнесение в декларацию продажи женой прокурора автомобиля «Тойота Камри» в 2015 году.