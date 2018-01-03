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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 17:26448

Дело зампрокурора Сумщины: судья пишет решение

Сегодня, 26 января, суд закончил рассматривать протокол о коррупции, составленный на зампрокурора Сумской области Сергея Маслюка.

Судья ушел в совещательную комнату принимать решение. Об этом сообщила пресс-секретарь Заречного райсуда Сум Наталья Горкуша. По ее словам, оглашение решения назначено на понедельник, 29 января, на 8 утра.

Напомним: 18 декабря Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины вручил Сергею Маслюку протокол по ч. 4 ст. 172-6 КУоАП (Нарушение требований финансового контроля). Протокол составлен за невнесение в декларацию продажи женой прокурора автомобиля «Тойота Камри» в 2015 году.

Право Коррупция Сергей Маслюк
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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