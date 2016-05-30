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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:41203

В сумской школе № 3 планируют создать инклюзивно-ресурсный центр

По информации Департамента образования и науки облгосадминистрации, предварительно в области предусматривается функционирование 31 такого учреждения.

Сейчас в районах и объединенных территориальных громадах определяются с базой под такие центры и работают над приспособлением их к требованиям. Планируется, что в Сумах ресурсных центров будет два. Под один из них рассматривают вариант привлечь не задействованные в образовательном процессе помещения первого этажа Сумской специализированной школы I-III ступеней № 3.

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко вместе с местной властью, представителями сферы образования и спонсорами, которые готовы частично выделить средства на ремонт помещения, на месте обрабатывал вопросы создания базы для ресурсного центра.

По словам главы ОГА, центры должны полностью быть приспособлены для детей с особыми образовательными потребностями. В таких помещениях должен быть отдельный вход, пандусы, удобные коммуникации и кабинеты, соответствующие рекомендациям Минрегионстроя. Свободная площадь в школе №3 удовлетворяет потребностям, однако сейчас необходимо сделать все соответствующие расчеты и планирование проекта для дальнейших совместных действий.

Педагоги объясняют, что основная задача инклюзивного-ресурсных центров заключается в определении интеллектуально-физического состояния развития ребенка с особыми образовательными потребностями; проведения коррекционно-развивающей работы, внедрение совместно с учреждением, где учится ребенок, индивидуально-педагогического образования и консультирования родителей.

Центры образуются из расчета один центр не более чем на 7000 детей, проживающих на территории объединенной территориальной громады (района), но не более чем на 12000 детей, проживающих в городе (районе города). Здесь должны быть оборудованы комнаты для оказания индивидуальной психолого-педагогической помощи, проведения групповых занятий, кабинеты для занятий с логопедом, дефектологом, сурдопедагогом, тифлопедагогом, занятий по лечебной физкультуре и тому подобное. Согласно Закону Украины «Об образовании» такие центры необходимо создать до 1 сентября этого года.

Общество Ресурсно-инклюзивный центр Школа № 3
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