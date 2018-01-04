Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Украины среди 10-летних 24-26 января в игровом зале ФОК «Динамо» проходили игры чемпионата Украины по индорхоккею среди девушек 2007-2008 г.р.

По итогам кругового турнира, в котором участвовали пять команд, первое место завоевала команда СДЮШОР «Динамо-2» (тренеры Ткач Н.В., Стеценко В.П.), обыгравшая всех соперниц с общим счетом 48-9. Второй стала команда ДЮСШ «Колосок» из Борисполя, третьей – сумская СДЮШОР «Динамо-1» (тр. Свистюр Е.Ю.).