Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Украины среди 10-летних

По итогам кругового турнира, в котором участвовали пять команд, первое место завоевала команда СДЮШОР «Динамо-2» (тренеры Ткач Н.В., Стеценко В.П.), обыгравшая всех соперниц с общим счетом 48-9. Второй стала команда ДЮСШ «Колосок» из Борисполя, третьей – сумская СДЮШОР «Динамо-1» (тр. Свистюр Е.Ю.).
Главный тренер женской сборной Украины по индорхоккею Светлана Макаева прокомментировала выступление команды на чемпионате Европы, где команда заняла пятое место,...
18-21 января в Борисполе проходил чемпионат Украины по индорхоккею среди девушек 2005-2006 г.р....
19-21 января в Коростене проходил чемпионат Украины по индорхоккею среди юношей 2006-2007 г.р....
Сегодня, 21 января, в Праге завершается чемпионат Европы по индорхоккею среди женских команд....
20 января в утешительной группе чемпионата Европы по индорхоккею сборная Украины играла со сборной Швейцарии....