В Сумах горела электрощитовая в девятиэтажке

На тушение направили дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части и автолестница группы специальной пожарной техники.
Уже через 5 минут пожарные прибыли на место вызова и установили, что загорелась электрощитовая на 9-м этаже, и образовалось сильное задымление. Поэтому работать пришлось в аппаратах для защиты органов дыхания. Одновременно с тушением спасатели организовали эвакуацию 8-ми жителей дома из опасной зоны. Медицинская помощь людям не понадобилась.
В 8:23 возгорание удалось локализовать и предотвратить перекидывание огня на деревянный пол. В 8:35 пожар был ликвидирован.
Всего на тушение было привлечено 11 человек личного состава и 4 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Причина возгорания выясняется.
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