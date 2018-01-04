В Сумах горела электрощитовая в девятиэтажке Сегодня, 27 января, в 7:59 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в девятиэтажном жилом доме в г. Сумы на ул. Петропавловская.

На тушение направили дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части и автолестница группы специальной пожарной техники.

Уже через 5 минут пожарные прибыли на место вызова и установили, что загорелась электрощитовая на 9-м этаже, и образовалось сильное задымление. Поэтому работать пришлось в аппаратах для защиты органов дыхания. Одновременно с тушением спасатели организовали эвакуацию 8-ми жителей дома из опасной зоны. Медицинская помощь людям не понадобилась.

В 8:23 возгорание удалось локализовать и предотвратить перекидывание огня на деревянный пол. В 8:35 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 11 человек личного состава и 4 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Причина возгорания выясняется.