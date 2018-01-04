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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:59101

Роменчанке грозит три года за присвоение денег с найденной банковской карты

В Ромнах 22-летняя жительница города, узнав, что ее бабушка принесла домой найденную женскую сумку, вместо того, чтобы найти владелицу и вернуть утраченное, забрала чужую банковскую карточку и сняла со счета более 3000 гривен.

В Роменский отдел полиции с помощью обратилась 47-летняя жительница города. Она рассказала, что с ее счета неизвестные сняли средства. По словам женщины, она недавно потеряла свою женскую сумочку, в которой среди личных вещей была и банковская карточка.

Полицейские провели проверку и установили, что сумочку женщины в общественном транспорте нашла местная пенсионерка и забрала дома. А деньги с карточки сняла ее 22-летняя внучка. Именно она, вместо того, чтобы помочь разыскать владелицу находки, воспользовалась ситуацией и обчистила чужой счет. Правоохранителям она рассказала, что пин-код от карточки нашла в телефоне женщины, который также находился в сумочке среди других вещей. Поэтому, имея всю необходимую информацию, сняла более 3000 гривен.

Сейчас украденную сумму молодая женщина уже вернула заявительнице и уверяет, что сожалеет о содеянном. Однако это не освобождает ее от ответственности, поэтому в отношении нее следственные полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Ей грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Ромны
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