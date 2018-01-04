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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:15226

В Шостке зарегистрирован грипп

По заболеваемости гриппом и ОРВИ город приближается к эпидемическому порогу.

Как информирует Шосткинский горрайонный отдел «Сумского областного лабораторного центра МОЗ Украины», на текущей неделе, по сравнению с предыдущей, показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Шостке увеличились на 37,9%, в районе на 3,4%. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога, но уже  приближается к нему: в Шостке он составляет  «- 12,1%», в районе «- 32,6%», пишет Шостка.info.

В течение недели в Шостке зарегистрировано 553 случая острых респираторных инфекций, в числе заболевших дети составляют 75,8%; в Шосткинском районе — 90 случаев, дети — 80,0%. Зарегистрировано и лабораторно подтверждено (быстрые тесты) 2 случая гриппа.

Увеличилась заболеваемость среди школьников в Шостке в 1,6 раза (247 случаев против 158 на прошедшей неделе). В Шосткинском районе уменьшилась в 1,2 раза (42 случаев против 49).

Существенно увеличилось количество обращений за медицинской помощью детей дошкольных учреждений по городу: 124 против 74 за прошедшую неделю.  Дошкольники составляют 29,0% от количества всех заболевших детей.

25 человек в Шостке госпитализированы, из них 19 – дети. В районе — 1 ребенок.

На текущей неделе прививки против гриппа не проводились. С начала эпидсезона вакцинировано 308 человек.

Приказом управления образования Шосткинского горсовета в 5-А классе школы №5 продлено приостановку занятий с 22.01.18р. по 24.01.18р. (количество отсутствующих учеников по причине заболевания острыми респираторными инфекциями превысила 20%).

Общество Грипп Здравоохранение Шостка
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