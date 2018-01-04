«Нефтяник» победил в первом контрольном матче межсезонья (видео)

Игра прошла на тренировочной базе полтавчан в с. Копылы и завершилась минимальной победой гостей. Единственный мяч на 8-ой минуте встречи забил Антон Яременко.
«Полтава» - «Нефтяник» 0:1 (0:1)
27.01.2018 года. 12.00. с. Копылы, стадион УТБ «Полтава».
«Нефтяник»:
Первый тайм: Данкович, Власюк, Суханов, Лапин, Кателин, Васильченко, Скакун, Сачко, Яременко и игроки на просмотре.
Второй тайм: Власюк, Антюх и игроки на просмотре.
Гол: Яременко (.
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