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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:51218

«Нефтяник» победил в первом контрольном матче межсезонья (видео)

Сегодня, 27 января, ахтырский «Нефтяник» сыграл в ФК «Полтава».

Игра прошла на тренировочной базе полтавчан в с. Копылы и завершилась минимальной победой гостей. Единственный мяч на 8-ой минуте встречи забил Антон Яременко.

«Полтава» - «Нефтяник» 0:1 (0:1)

27.01.2018 года. 12.00. с. Копылы, стадион УТБ «Полтава».

«Нефтяник»:

Первый тайм: Данкович, Власюк, Суханов, Лапин, Кателин, Васильченко, Скакун, Сачко, Яременко и игроки на просмотре.

Второй тайм: Власюк, Антюх и игроки на просмотре.

Гол: Яременко (Cool.

Спорт «Нефтяник-Укрнефть» Футбол
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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